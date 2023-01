Sarà solo un lontano ricordo ormai il servizio di scuolabus per gli alunni di Casoria dopo il sequestro scattato per due automezzi a causa del mancato pagamento delle rate da parte del comune. «È l'ennesima vergogna di una città ormai allo sbando», dice l'opposizione che non perde occasione per puntare l'indice contro l'amministrazione. Il Pd, partito di minoranza, nel frattempo ha presentato anche un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali responsabilità derivanti dalla mancata osservazione alle prescrizioni ministeriali dopo la dichiarazione di dissesto finanziario a causa di un debito che oscilla tra i trenta e i quaranta milioni di euro, proclamata dal sindaco Raffaele Bene e dalla maggioranza che politicamente lo sostiene.

«Il disastro finanziario è un qualcosa che abbiamo ereditato e che purtroppo rappresenta un handicap che sicuramente la città paga in termini di servizi dice il primo cittadino Il trasporto scolastico (attualmente è garantito solo per il trasferimento in altra sede degli alunni della scuola Carlo La Catena, chiusa da tempo) rientra in questo quadro di austerity che purtroppo siamo stati costretti a mettere in campo per cercare di rientrare nelle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale». Sindaco e amministratori comunali, comunque, non ci stanno alle accuse dell'opposizione: «Prima di sparare a zero sarebbe opportuno che ognuno facesse mea culpa dei propri danni causati al territorio».

Insieme con gli scuolabus è stato sequestrato anche un automezzo per gli interventi di manutenzione stradale con ripercussioni pesanti in un settore da sempre in emergenza a causa di un'infinità di dissesti. Intanto, arriva anche qualche notizia incoraggiante dal Palazzo di piazza Domenico Cirillo.

Città Metropolitana ha ammesso a finanziamento due progetti per 180 mila euro che consentiranno di riqualificare la biblioteca comunale in via Aldo Moro e la palestra del plesso Bellini dell'istituto Nino Cortese di Arpino. «Siamo molto soddisfatt. Come luogo di cultura abbiamo scelto di riqualificare la biblioteca che con il teatro Martin Luther King, Casa della Cultura nell'ex Municipio e Museo Cam, sarà sempre più centrale nella vita dei nostri giovani. Il secondo intervento è per noi un segnale fondamentale», conclude il sindaco Bene.