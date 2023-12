I vertici della federazione regionale lotta libera, assieme ai rappresentanti di società napoletane della disciplina wrestling, manifesteranno nel pomeriggio al fianco dei tesserati della società Liuzzi di Melito, il gruppo sportivo che schiera giovani campioni nazionali ed europei al fianco di ragazzi difficili del territorio, davanti ai cancelli della palestra da cui è stata sfrattata con ordinanza del Comune alcune settimane fa: «Diremo come stanno effettivamente le cose», sbottano alcuni dirigenti dalla sede di via Atene, «nell'ordinanza commissariale ci sono tante inesattezze».

Il club sportivo dal 2017 svolge attività nei locali della scuola materna del secondo circolo didattico Falcone nel rione 219, tra i più popolosi quartieri del dopoterremoto della Città Metropolitana di Napoli. Secondo la gestione commissariale il sodalizio sportivo oltre a non aver pagato i dovuti canoni al municipio non sarebbe in possesso dei nulla osta comunali necessari per l'occupazione degli ambienti. Inoltre, la presenza di attrezzature sportive avrebbe ostacolato la normale attività scolastica.

Contestato alla Liuzzi anche la creazione di un ambiente adibito a sauna, secondo quanto accertato dalle ispezioni dei tecnici municipali. Di recente la Liuzzi aveva cercato di trovare un accordo con il Comune, senza successo.

A Melito, a sostenere la battaglia sportiva del team del patron Michele Liuzzi, allenatore e tecnico della nazionale italiana, reduce da poche ore da una trasferta nell'est Europa, è attesa anche Tracy Roberts-Pounds, console degli Stati Uniti a Napoli, vicina allo sport della lotta. Un anno fa la console fu ospite nei locali della Falcone assieme ai vertici territoriali dell'Arma dei carabinieri, per assistere ad un saggio sportivo di lotta. Ad accoglierla la dirigente scolastica e gli allora rappresentanti del Comune.

Sui tatami di via Atene si esibirono le campionesse melitesi arruolate da poco tra i militari della Forestale. Il caso sollevato dall'ordinanza della funzionaria comunale sarebbe all'attenzione del nuovo prefetto di Napoli, sollecitato dalla rappresentante del presidente Joe Binden.

In un comunicato il responsabile della Wrestling Liuzzi, Michele, anticipa le proprie ragioni: «La mia società afferma l'ex olimpionico - rappresenta l'unico polo di legalità presente nell'area 219 di Melito. Siamo da anni al centro della cronaca sportiva, per le tante medaglie e titoli vinti dai nostri atleti, sia in Italia che in Europa. Molte le iniziative che hanno visto affrontarsi sui nostri tatami atleti di prestigio. Mentre lo Stato si adopera per ripristinare un impianto sportivo chiuso da anni a Caivano, all'interno del parco Verde, a pochi chilometri in un territorio altrettanto tormentato viene di fatto bloccata l'attività di un sodalizio, che avvicina gratuitamente alla pratica sportiva decine di giovanissimi del rione, tra cui figli di detenuti e di famiglie difficili».