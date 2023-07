Cedimenti strutturali e caduta di intonaci: allarme staticità per il Monastero degli Zoccolanti, la struttura realizzata dall'ordine dei francescani nella seconda meta del Cinquecento e oggi emblema dell'incuria e del degrado, con il progetto di rilancio legato in particolare alla realizzazione e all'assegnazione di box auto interrati fermo a causa di opere realizzate in difformità con il progetto originale.

L'ultima tegola sul complesso chiuso da tempo e attorno al quale si è aperto un dibattito politico che ha coinvolto anche i candidati sindaco nel corso dell'ultima campagna elettorale, è piovuta nei giorni scorsi, attraverso un'ordinanza firmata dal primo cittadino, Luigi Mennella, e dal dirigente del settore Servizi tecnologici e manutentivi, Antonio Sarnello, con la quale si diffidano i rappresentanti della Congregazione delle suore dell'Addolorata e della Santa Croce ad eseguire i lavori necessari ad eliminare i pericoli derivanti da alcuni cedimenti.

Problemi messi nero su bianco dal personale del servizio antiabusivismo del Comune e dagli agenti dalla polizia municipale in una specifica relazione: «Caduta di parte del muro di delimitazione in muratura mista si legge composta da conci di pietra vesuviana, blocchi di tufo e mattoni pieni faccia a vista in stato fatiscente; caduta dell'architrave in calcestruzzo armato situata al di sopra dell'accesso pedonale; da ispezione visiva il locale coperto situato all'interno dell'androne presenta segni di distacco di intonaco».

Uno stato che, abbinato alle condizioni generali di abbandono in cui versa l'intera struttura, ha convinto i responsabili dell'ente a diffidare la Congregazione e soprattutto ad ordinare alla stessa di eseguire «ad horas, previo ottenimento dei titoli edilizi laddove si rendessero necessari, gli interventi necessari atti a garantire la staticità e la sicurezza dei luoghi».

Il fabbricato di via Diego Colamarino è posto nel cuore del centro e gli interventi già eseguiti per realizzare box auto e numerosi altri stalli, già in buona parte ultimati, la rende un'opera sulla quale anche i politici hanno rivolto la loro attenzione, perché il recupero di quelle aree potrebbe permettere di soddisfare in buona parte la richiesta di parcheggio, permettendo al contempo all'amministrazione di studiare soluzioni alterative alla mobilità ordinaria (in primis zone a traffico limitato). Il Monastero degli Zoccolanti è stato tema di discussione nella recente campagna elettorale. Per passare dalle parole ai fatti, però, si devono superare i problemi di interventi edilizi abusivi, per i quali la Congregazione è stata già condannata in due occasioni (Tar e Consiglio di Stato) nei confronti del Comune.