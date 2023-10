Il premio Nobel per la Fisica Carlo Rubbia innamorato di Pompei. Lo ha definito un viaggio affascinante tra le antiche vestigia quello che il senatore a vita e ricercatore da Nobel delle particelle elementari e dei i problemi energetici, Rubbia, ha fatto nel pomeriggio di oggi ospite del direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e accompagnato dal cicerone per eccellenza Mattia Buondonno.

Dopo il tour negli Scavi lo scienziato Rubbia ha espresso il desiderio di passeggiare nella nuova Pompei, fino alla casa comunale dove ad attenderlo, a nome della città, c'era il sindaco Carmine Lo Sapio.

Il premio Nobel, accompagnato dalla moglie, si è complimentato con il primo cittadino per come sta lavorando per rendere Pompei una città accogliente. «Grazie sindaco per l'accoglienza, mi piacerebbe ritornare».