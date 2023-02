Il sindaco di Sorrento a Dubrovnik per firmare l'accordo di gemellaggio tra le due città

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è in queste ore a Dubrovnik, insieme al presidente del Consiglio comunale, Luigi Di Prisco, per la firma dell'accordo di gemellaggio tra le due città, in programma domani, 4 febbraio. La delegazione, composta anche dalla responsabile comunale delle Relazioni Internazionali, Silvana Gargiulo, è stata accolta dai vertici dell'amministrazione cittadina, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, santo patrono della nota località situata sulla costa croata.

«Siamo grati al sindaco Mato Francovic, al presidente del consiglio comunale, Marko Potrebica, e a tutta l'amministrazione comunale per averci ospitato nell'ambito di un appuntamento così importante per tutta la comunità di Dubrovnik - ha commentato il sindaco Coppola -. Formazione, turismo e soprattutto collaborazioni sul fronte degli eventi musicali, i temi comuni sui quali andremo a lavorare, a beneficio dei rispettivi territori».

In questo ambito si inquadra anche la presenza a Dubrovnik del maestro Paolo Scibilia, direttore artistico del festival «Sorrento Classica», che dal 2006 promuove relazioni con musicisti ed artisti di Dubrovnik. «Un punto di partenza sul quale costruire i futuri scambi culturali tra le nostre città - ha concluso il primo cittadino -. Due realtà accomunate da una lunga storia, dall'attaccamento alle tradizioni e da una componente economica prevalente che è quella turistica».