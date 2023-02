Il vento forte fa cadere palo dell'illuminazione: tragedia sfiorata a Torre del Greco

Il vento forte fa cadere un palo della pubblica illuminazione: tragedia sfiorata ieri sera in via Beneduce a Torre del Greco. Erano circa le 23 quando il pilone di ferro posto nell’incrocio con largo dell’Annunciazione (dove si trova la chiesa della Santissima Annunziata) si è piegato su se stesso, prima di spezzarsi e finire lungo la carreggiata. Il fato, e soprattutto la tarda ora, hammp fatto sì che non vi fossero in quel momento in transito né veicoli né pedoni.

Immediatamente sul posto sono intervenuto i carabinieri della locale compagnia, agli ordini del comandante Andrea Leacche, che hanno provveduto a chiudere la strada per consentire ai dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune e agli operai di una ditta specializzata di spostare il palo sul marciapiede. Lì dove questa mattina i fedeli che si sono recati in chiesa e i passanti lo hanno trovato.

Sul posto è arrivata anche una squadra di addetti incaricata dall’ente pubblico, per valutare il da farsi e riposizionare in piena sicurezza il sostegno utile a garantire l’illuminazione in quel punto della strada.