Immacolata, con la «girata» Torre del Greco si prepara al ritorno della processione

Con le procedure della cosiddetta «girata», è partito il conto alla rovescia in vista del ritorno della processione dell’Immacolata dopo due anni di stop a causa della pandemia. La Madonna è stata posta sul carro trionfale, dal titolo «Ave Maria», e portata a spalle nella parte centrale della basilica di Santa Croce, da dove partirà domani per uscire dalla chiesa alle 10.

Proprio per permettere un regolare svolgimento della processione, la città risulta di fatto blindata da oggi e fino a domani alle 17 per la processione del carro dell'Immacolata, la funzione religiosa che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Già da oggi a partire dalle 13 è partito il divieto di sosta e dalle 16.30 partirà quello di transito tra via Comizi, largo Costantinopoli, corso Vittorio Emanuele (da via Circumvallazione a via Roma), via Diego Colamarino, piazza Santa Croce (lato civici da n. 1 a n. 17), Salvator Noto, via Roma, Vittorio Veneto, prima traversa Vittorio Veneto, vicoletto Ascione, primo vico Cappuccini e Madonna del Principio (in questa arteria solo in merito al divieto di circolazione).

Domani invece divieto di sosta con rimozione coatta dalle 7 alle 17 e divieto di circolazione veicolare dalle ore 9 alle 17 e in ogni caso sino al passaggio della processione tra piazza Santa Croce, via Noto, Vittorio Veneto, prima traversa Vittorio Veneto, corso Avezzana, via Circumvallazione (da via Beneduce a corso Vittorio Emanuele), piazza Martiri d'Africa, via Sedivola (da via Diaz a piazza Martiri d’Arica limitatamente al divieto di circolazione) via Marconi (tratto compreso tra piazza Martiri d’Africa e via Circumvallazione), corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Battisti e Circumvallazione), Madonna del Principio (limitatamente al divieto di circolazione), Diego Colamarino, largo Santissimo, Comizi, largo Castantinopoli, via Barbacane (limitatamente al divieto di circolazione), rampe Comizi, via Fontana (da rampe Comizi a via Pica), sottopasso ferrovia (da corso Garibaldi a via Fontana, limitatamente al divieto di circolazione), via Pica, piazzale ferrovia, Monsignor Felice Romano, monsignor Michele Sasso, via Calastro (da via Sasso a Spiaggia del Fronte), discesa del fronte, via spiaggia del fronte, banchina del porto, vico Fontana, salita del fronte, corso Garibaldi, largo gabella del pesce, largo Agostinella, XX Settembre, largo San Giuseppe alle paludi, via Napoli (da via Amalfi a XX Settembre, limitatamente al divieto di circolazione, eccetto residenti), piazza Luigi Palomba, (da via Cavallerizzi a via Piscopia), via Gaetano De Bottis (limitatamente al divieto di circolazione), corso Umberto I, via Antonio Luise (limitatamente al divieto di circolazione) e via Vincenzo Romano.