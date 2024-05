Una vera e propria centrale dei documenti falsi che da Varcaturo consentiva a tanti irregolari di ottenere illecitamente una carta d’identità, un passaporto o persino la patente di guida. È quanto scoperto dai militari del Comando carabinieri antifalsificazione supportati dai militari della compagnia di intervento operativo del decimo reggimento carabinieri Campania e della locale stazione e che ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di un cittadino ghanese di 45 anni.

I militari, perquisendolo, lo hanno trovato in possesso di 19 carte di identità elettroniche italiane valide per l’espatrio, 16 permessi di soggiorno italiani, 6 carte di identità elettroniche olandesi e belghe, 9 passaporti italiani, belgi e inglesi, 4 patenti di guida italiane, inglesi e polacche, 5 tessere sanitarie italiane.

Tutti i documenti falsi erano intestati a soggetti provenienti da paesi centro-africani. Il 45enne, regolarmente presente sul territorio nazionale, dovrà rispondere di detenzione di documenti identificativi falsi validi per l’espatrio. Ora è in carcere a Poggioreale.

L’arresto del 45enne potrebbe in realtà essere solo l’inizio di questa inchiesta e lui solo la punta dell’iceberg di una eventuale organizzazione dedita a questa attività illecita. L’ipotesi è che non potrebbe essere da solo l’arrestato a gestire il business. Per elaborare documenti falsi c’è bisogno di una rete fatta da chi procura materialmente il documento, chi si preoccupa di intestarlo a soggetti presumibilmente ignari di ciò che accade a suo nome e chi di “smerciarlo”. In questo caso il materiale sequestrato era intestato a soggetti provenienti da paesi centro-africani.

Da individuare dunque potrebbe essere anche la rete di complici del ghanese di Varcaturo. L’inchiesta potrebbe dunque allargare le sue maglie e scovare altri soggetti impegnati nel business. Non è ancora chiaro ai militari se e a quanto i documenti venissero venduti. Ma ciò che ora sarà oggetto di indagine e approfondimento è la diffusione di documenti falsi sul territorio. Sarà fondamentale capire se il 45enne avesse già “distribuito” altre false attestazioni che potrebbero essere state utili a extracomunitari irregolari sul territorio o anche a chi impossibilitato dalla legge a lasciare l’Italia o ancora a soggetti che non hanno mai conseguito la patente di guida e dunque potrebbero essere oggi alla guida di veicoli e costituire un pericolo per l’incolumità pubblica.

Ad oggi due i dati incontrovertibili: il primo relativo al luogo dove è avvenuto l’arresto e il sequestro ovvero dove si portava avanti l’affare, e cioè Varcaturo. La fascia costiera di Giugliano è a ridosso di due zone densamente popolate di extracomunitari, Licola e Castel Volturno. Un’area, quella della fascia costiera, che viene spesso scelta per portare avanti attività criminali perché distaccata dal centro città. A sceglierla, infatti, sono anche i latitanti per trascorrere, lontano da occhi indiscreti, il periodo di clandestinità.

L’altro dato è quello dei furti che negli anni si sono registrati all’ufficio Anagrafe del Comune di Giugliano. Spesso la cassaforte che custodisce documenti d’identità e denaro contante è stata presa di mira da bande di malviventi. E lo scopo è proprio questo, quello di mettere poi in circolo documenti falsi che nascondono un vero e proprio business da migliaia di euro.