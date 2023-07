In autostrada con un neonato sullo scooter: denunciato il conducente

È stato individuato il proprietario dello scooter a bordo del quale, lo scorso 16 luglio, tre persone, il conducente, una donna e un bimbo molto piccolo privo di casco, hanno percorso l'autostrada A3 Napoli-Salerno. A ricostruire la vicenda sono stati gli agenti della Sottosezione Polizia stradale di Angri, che sono riusciti a identificare la targa del veicolo e il relativo proprietario, che è risultato essere anche il conducente ripreso nel video. Insieme a lui a bordo dello scooter viaggiavano la moglie e il loro figlio, di appena 1 anno di età.

Al termine degli accertamenti, il conducente del motociclo è stato sanzionato per il trasporto di persone in numero superiore a quelle consentite, per il trasporto sul motociclo di un minore di 5 anni e per il trasporto di un passeggero senza casco protettivo, con una multa di circa 400 euro. Lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni e il conducente è stato anche segnalato, per quanto accaduto, al Tribunale per i Minorenni.