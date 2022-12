In fiamme legna per i falò illegali: ancora chiusa la galleria sulla statale Sorrentina

Da ieri pomeriggio sono in corso le opere di spegnimento di un rogo scoppiato a Scanzano, zona collinare di Castellammare di Stabia. A bruciare sono sterpaglie e una catasta di legname accumulato in un terreno privato che costeggia l'uscita di emergenza della galleria Privati, lungo la statale sorrentina.

Il fumo ha invaso il tunnel dalla porta d'emergenza e praticamente da ieri pomeriggio il traffico è in tilt.

Insieme ai vigili del fuoco, sul posto ci sono gli agenti della municipale e i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia, che hanno avviato le indagini. C'è da capire se si tratti di un rogo accidentale o di un incendio doloso, doppiamente illegale anche perché legato alla tradizione (vietata) dei falò dell'Immacolata che solitamente celano messaggi di camorra.

Dunque, se si tratti di un incidente oppure di un gesto dimostrativo per sottrarre la legna ad un imminente sequestro. Il tutto accade nel rione che è ritenuto il quartier generale del clan D'Alessandro. Lunghe code di auto incolonnate hanno paralizzato il traffico da e per Sorrento, con passaggio obbligato per il centro di Castellammare di Stabia.