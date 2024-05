Il Comune di Villaricca e il Brasile non sono mai stati così vicini. Un asse che collegava il paese della provincia di Napoli e quello del Sud America tramite false residenze è stato scoperto grazie a un’inchiesta della Polizia metropolitana di Napoli guidata dalla comandante Lucia Rea. Un nuovo terremoto giudiziario colpisce così l’ente a Nord di Napoli. Una nuova inchiesta per corruzione che coinvolge dipendenti comunali e agenti della polizia municipale che sono finiti ai domiciliari. La polizia metropolitana ha scoperto il giro di false residenze a cittadini brasiliani per consentirgli di presentare la richiesta di cittadinanza italiana pur non avendone i requisiti.

Il gruppo

L’organizzazione era composta da titolari di due società di intermediazione, finiti in carcere, che raccoglievano le richieste di residenza dei soggetti brasiliani e provvedevano ad alterare lo svolgimento dell’iter per il riconoscimento della residenza nel territorio di Villaricca e della cittadinanza italiana. Il tutto era possibile, stando a quanto riferito dalla Procura di Napoli Nord, grazie alla compiacenza di quattro dipendenti comunali, ora ai domiciliari. Di questi uno è un agente della polizia municipale, tre lavoravano nell’ufficio Anagrafe e Stato civile. Grazie a questo raggiro, risultavano residenti a Villaricca cittadini brasiliani che in realtà non erano presenti nel comune del napoletano.

Questo consentiva loro di acquisire i diritti necessari per ottenere poi la cittadinanza italiana. L’organizzazione criminale era diretta da due cittadini del Sud America, una donna e un uomo, e aveva a disposizione 4 immobili tra via Olmo, via Turati, via Fermi e Corso Italia dove appunto venivano allocate le residenze. A oliare il sistema soldi e altri vantaggi per i dipendenti comunali che così falsificavano gli atti, attestando false presenze presso il Comune e successivamente firmavano fasulli certificati di residenza. A casa di uno di loro sono stati trovati 140mila euro in contati.

La clientela

La richiesta sarebbe giunta anche da personaggi noti in Brasile, quali imprenditori, calciatori o presentatori di programmi tv che, nel momento in cui veniva certificata la loro presenza nel piccolo comune del napoletano, si trovavano invece all’estero. La cittadinanza italiana serviva loro per poter liberamente circolare nel territorio europeo senza controlli. Non è chiaro se per portar avanti traffici illeciti o altro. L’indagine è stata supportata da intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti nonché telecamere posizionate nell’ufficio Anagrafe dove si è accertato che i dipendenti comunali consentivano ai titolari delle società promotrici del sodalizio di avere accesso agli strumenti informatici del Comune a loro piacimento. Dagli accertamenti è emerso che molti cittadini del paese dell’America del Sud, a cui era stata riconosciuta la residenza, si trovavano altrove il giorno in cui il vigile ne attestava la presenza in uno degli immobili riconducibili all’organizzazione.

Le accuse sono di associazione a delinquere, falso in atto pubblico e corruzione. «Un disegno criminoso finalizzato a rendere possibile la falsa cittadinanza prevalentemente a uomini d'affari e di spettacolo brasiliani mai recatisi a Villaricca, che per ragioni ancora sotto attività investigativa avevano interesse ad ottenere residenza e cittadinanza fasulle - spiega la comandante Rea -. Un sistema reso possibile soprattutto grazie alla deplorevole corruzione di pubblici ufficiali».

Le ombre

Il Comune di Villaricca, tra l’altro, esce da uno scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose della passata amministrazione e relativo commissariamento che è terminato solo lo scorso ottobre quando ci sono state le elezioni. A tornare alla guida dell’ente è stato Francesco Gaudieri, già sindaco dal 2011 al 2016. “E’ una notizia molto triste e dolorosa che ci colpisce profondamente - commenta Gaudieri -. Una tegola pesante, confidiamo pienamente nell’operato della magistratura auspicando che possa essere risolto nel più breve tempo possibile”. Ieri mattina l’ufficio Anagrafe è rimasto chiuso.

Il vigile coinvolto, per un periodo, pare fosse stato allontanato dall’attività di accertamento delle residenze. Non è chiaro se ci sia anche un coinvolgimento del clan locale. Ma numerose inchieste hanno dimostrato negli anni come la presenza criminale della cosca Ferrara-Cacciapuoti, egemone in città, sia pervasiva in numerosi settori.