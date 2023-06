La pelle d'oca. Per chi ogni anno rinnova il patto di fede e di appartenenza a una città e al suo santo. E per chi arriva a Nola per la prima volta ed assiste all'abbraccio corale della città con la festa alla cui ombra vive praticamente da secoli. Ad ogni ritornello intonato, ad ogni comando impartito, ad ogni movenza del Giglio, frutto della sintonia perfetta tra musica e spalle, si rinnova una passione che non si affievolisce e che si tramanda di padre in figlio. E ieri gli altissimi steli di legno e cartapesta che ballano ognuno sulle spalle di 120 cullatori sono stati nuovamente protagonisti di uno spettacolo al quale il Covid aveva imposto una pausa di tre anni. Lunghissima attesa, eterna proprio come la festa dedicata a San Paolino che, si dice, nasce quando muore. Sì, perché a mezzanotte, quando ancora i Gigli sfilavano in processione lungo il percorso stabilito dalla tradizione e che si staglia dentro i vicoli del centro storico, sono stati decretati i nuovi maestri di festa, quelli che già festeggiano perché saranno protagonisti dell'edizione 2024 dell'evento millenario.

APPROFONDIMENTI Estate a Ischia col pienone: boom di prenotazioni dopo l'alluvione, sono tornati gli stranieri Furto bici elettrica a Piano di Sorrento: arrestati due napoletani Torre del Greco, albero di Natale e carcasse di motorini recuperati su spiaggia pubblica

Questa però è la storia di domani. Quella di ieri è invece frutto di una giornata, l'unica dell'anno, che a Nola dura ben oltre le 24 ore. Piazza Duomo, palcoscenico principale della kermesse con il sigillo Unesco, ha cominciato a riempirsi molto presto. In migliaia hanno sfidato le alte temperature di una calda domenica di giugno per non perdersi lo show tanto atteso. Le macchine da festa alte 25 metri sono arrivate alla meta una dopo l'altra. Applausi ed incitazione per le performances delle paranze sostenute dai comitati e dai supporters.

La musica delle fanfare e le canzoni scritte dagli autori locali e poi l'inno di San Paolino intonato a memoria da tutti. Quando anche l'ultimo dei nove gigli e la barca sono stati sistemati ai lati di una piazza dove ormai non c'era più posto nemmeno per una formica, è arrivato il momento più bello della giornata: l'incontro tra il santo e i suoi "giganti", la benedizione degli obelischi che così diventano simboli sacri, testimoni di una fede mai scalfita. Il segno della croce e gli applausi.

Poi il silenzio per ascoltare le parole del vescovo di Nola, Francesco Marino dalle scale della Cattedrale: «San Paolino ci indica Gesù Cristo. È la fede in Gesù Cristo che ha ispirato il ministero episcopale di Paolino, un ministero vissuto quale servizio d'amore verso il popolo di Dio in Nola, un amore che è arrivato fino a noi, oggi. Nel 2031 festeggeremo 1600 anni dalla nascita al Cielo di San Paolino. Prepariamoci tutti a questo evento. Io chiederò a papa Francesco l'indizione di un anno giubilare speciale. Prepariamoci bene, in vista di questo appuntamento. Chiediamo al Signore che le virtù testimoniate da Paolino - prudenza, fortezza, speranza - vivano nel nostro cuore e nelle nostre famiglie. È nelle nostre famiglie infatti che si trasmette la bella devozione che ogni anno ci fa fare festa».

Dal municipio il messaggio laico del sindaco Carlo Buonauro, al suo battesimo della festa con addosso la fascia tricolore: «Un momento che sembrava non arrivare mai e che poi è arrivato come sempre mostrando gioia e compostezza, felicità ma anche responsabilità. È stato predisposto un piano di sicurezza imponente per garantire serenità ad un evento di popolo che accompagnato diventa straordinario». Tanti gli ospiti che dal balcone del palazzo di città non hanno rinunciato a prendere parte all'appuntamento. A cominciare dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che a Nola vive ed è nato: «La festa dei Gigli simbolicamente rappresenta la rinascita e dopo il Covid abbiamo bisogno di ripartenza e la grande partecipazione lo testimonia». Con il primo cittadino napoletano anche il console di Spagna, Carlos Maldonado: «Una meraviglia. Importantissimo che i nolani siano consapevoli di quello che sono capaci di fare. Queste feste sono l'anima di una città. Pensavo di partecipare ad un evento prettamente religioso, sono stato travolto dalla gioia». Di capolavoro parla anche Francesco Urraro, componente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: «Un'autentica testimonianza di fede, storia, arte e tradizione».

Attrazione che resiste e che ha riportato a Nola dopo sei anni anche Carlo di Borbone delle due Sicilie insieme con la moglie, la principessa Camilla e le figlie Maria Carolina e Maria Chiara. I reali hanno contribuito alla ristrutturazione dell'illuminazione della Chiesa di San Biagio. «Abbiamo ritrovato una festa splendida, siamo felici di rivedere Nola durante un momento di comunione dedicato a San Paolino. Nostra figlia Maria Carolina - hanno detto Carlo e Camilla di Borbone - è rimasta tanto colpita che ha voluto festeggiare qui il suo ventesimo compleanno». Ed è stata accontentata: in piazza mega torta e bollicine per fare festa insieme con gli amici di Nola, il presidente della fondazione Francesco De Falco ed il direttore artistico Armando Vallone che hanno lavorato ad un piano di marketing all'altezza di un evento che è patrimonio dell'umanità.