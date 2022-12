Inaugurato l'Igloo Christmas Village di Sorrento, attrazioni per i bambini fino all'8 gennaio

Inaugurato l'Igloo Christmas Village di Sorrento. Centinaia di persone, soprattutto bambini, hanno partecipato nel pomeriggio alla parata inaugurale che ha visto sfilare lungo il corso Italia Babbo Natale, gli elfi, i folletti, gli eschimesi e i personaggi di Frozen, accompagnati dalle musiche della Mo Better Band. Poi il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Massimo Coppola e dell’ad della Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino, a Villa Fiorentino, la location che ospiterà l’evento fino all’8 gennaio (dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20).

Nel parco che per un mese assume le caratteristiche di un villaggio del Polo Nord, si può assistere al grande show con il presepe virtuale «Nativity» in 3D, godere lo spettacolo dell’aurora boreale e conquistare dolci sorprese.

Il calendario della manifestazione, organizzata dall’associazione D2 Eventi, nell’ambito del cartellone di M’Illumino d’Inverno, promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento, propone giovedì 8 dicembre il Sopino Show, spettacoli di magia e trasformismo alle ore 16.30, alle 18 ed alle 19.30.

Il giorno successivo arriverà Guglielmo Giocoliere con le sue sfere e la micromagia: esibizioni alle ore 16.30, alle 18 ed alle 19.30. Sabato 10 dicembre, sarà la volta di Lino D’Angiò e la sua irresistibile Smorfia napoletana, il 16 sarà la volta del One man show il funambolo e il 17 del Woman led show.

Le giornate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15, saranno dedicati ai golosi con il laboratorio dell’accademia di Chocoland che presenta l’Abc del cioccolato. In cattedra il maestro Antonio Vanacore chiamato ad illustrare il processo di trasformazione, dal favo di cacao alla tavoletta. Negli stessi giorni, ed anche martedì 20, mercoledì 21 e venerdì 23 dicembre, dalle ore 9 alle 13, intrattenimento per i più piccoli con le favole di Mela e Pastrocchio.

Venerdì 16 dicembre, One Man Show con l’artista Intrattenitore folle che è giocoliere, trampoliere, clown, e tanto altro. Appuntamenti alle 16.30, alle 18 ed alle 19.30. Il giorno dopo in programma uno spettacolo dai toni fiabeschi con il Woman led show carillon, durante il quale i giocattoli e la ballerina di una scatola musicale prendono vita in un gioco di luci e colori. Tre gli appuntamenti: alle ore 16.30, alle 18 ed alle 19.30. Si chiude martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre con il laboratorio di creazioni in legno tenuto da un maestro falegname.

Nei giorni 5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30 dicembre e dal 3 al 5 gennaio, dalle ore 16 alle 20 (solo per il 23 dicembre dalle 10 alle 13) l’atteso appuntamento con il laboratorio “Pasticciamo insieme” con Roberta Ponzano (prenotazioni igloovillagesorrento@d2evnti.it). L’ingresso al villaggio è gratuito per i residenti della penisola sorrentina, mentre per gli altri il ticket è di 5 euro.