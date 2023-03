Incarico in un altro Comune: stop all'indennità per la presidente del consiglio

Ricopre l'incarico a tempo determinato di responsabile dell’ ufficio Tributi presso il Comune di Camposano: sospesa l'indennità alla presidente del consiglio comunale abatese. Dopo le verifiche effettuate dagli uffici comunali, il Comune di Sant'Antonio Abate ha deciso di sospendere compensi e indennità in favore di Donatella Donadio, che ricopre il ruolo di presidente dell'assise abatese, ma allo stesso tempo dal 2019 occupa anche un ruolo dirigenziale in un altro Comune.

Un doppio ruolo che, secondo Tuel e Ministero dell'Interno, dovrebbe comportare la decurtazione dell'indennità per l'incarico politico, che invece avrebbe percepito per intera.

«Per qualche giorno ho deciso di non commentare la vicenda – dice la sindaca abatese Ilaria Abagnale – ma è chiaro che ogni azione amministrativa di verifica e controllo da parte degli uffici è stata immediatamente avviata. Il Comune di Sant'Antonio Abate ha avviato un procedimento per adeguare l'indennità all'incarico ricoperto in altro Comune. Inoltre, sono stati effettuati i conteggi per le somme, che al momento, risultano indebitamente percepite, al fine di recuperare le stesse nei modi e termini di legge. Spero vivamente che tutta questa vicenda si chiarisca ben prima di arrivare ad un epilogo di questo tipo, per l'amicizia che mi lega a Donatella Donadio, per la professionalità che ha sempre dimostrato in questi anni e per il bel percorso politico avviato assieme, per il bene di Sant'Antonio Abate».

Il doppio incarico – da dirigente in un altro Comune e di presidente del Consiglio Comunale – non è motivo di incompatibilità, ma può comportare riduzioni dei compensi e indennità, con eventuali problematiche punibili anche dalla Corte dei Conti. Nel caso in cui vengano ipotizzati danni erariali per l'Ente comunale, è previsto l'avvio di contenziosi che possono portare alla decadenza dalla funzione di consigliere comunale per la stessa Donadio. «Siamo fiduciosi e sicuri, io per prima, che Donatella Donadio al nostro pari ha desiderio di chiarire quanto prima i fatti sopraggiunti e regolarizzare con la massima trasparenza la sua posizione – aggiunge la sindaca Abagnale – e credo sia opportuno per lei effettuare tutte le valutazioni del caso».