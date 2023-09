Raid a ridosso del mare: incendiata una panchina a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Raid nell'area a ridosso del mare, lì dove sono collocate giostrine e attrezzature ginniche aperte al pubblico: incendiata una panchina. Il fatto si sarebbe verificato ieri sera e solo la prontezza di riflessi di alcuni cittadini passati in zona ha permesso di spegnere le fiamme dolose, che altrimenti avrebbero bruciato l'arredo urbano in legno e potuto mettere a rischio altre strutture vicine.

A rendere nota la notizia sono stati l'attivista del comitato di quartiere «Il progresso», Vincenzo Porzio, e il presidente dell'associazione Marittimi per il futuro, Vincenzo Accardo, che in un video postato sui social hanno immortalato non solo la zona oggetto del raid vandalico ma anche il vicino parco giochi, raccogliendo le lamentele dei residenti, che si rammaricano in particolare per la scarsa attenzione rivolta all'area pubblica dagli addetti incaricati di pulire il parco.

L'area, dove specie la sera si radunano decine di persone ma che sarebbe anche oggetto di continue devastazioni da parte di giovani e giovanissimi, si trova vicino ad una passeggiata che da via Calastro porta al molo di ponente del porto, realizzata come il parco con fondi del programma Più Europa e più volte distrutta dalle mareggiate nel periodo invernale.

Non è la prima volta che sconosciuti danno fuoco ad una panchina in legno all'interno di strutture pubbliche: poche settimane fa, un episodio simile si era verificato all'interno della villa comunale di corso Vittorio Emanuele, area che in linea d'aria è distante poche centinaia di metri dalla zona denominata «La Scala» dove è avvenuto il raid denunciato nel video realizzato da Porzio e Accardo.