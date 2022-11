Incendio a Marano, in fiamme furgone vicino al metanodotto

Vigili del fuoco in azione a Marano. Un furgone in fiamme all'altezza di via Del Mare, arteria a ridosso della collina dei Camaldoli, ha richiesto l'intervento d'urgenza dei pompieri. Il mezzo era situato a pochi metri da una condotta del metano. Sul posto, accanto al veicolo, anche diverse persone che avevano sollecitato l'intervento. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia. Non è ancora chiaro se l'origine del rogo sia dolosa.

Una nube nera di fumo si è propogata per tutto il centro storico e l'area collinare di Marano.