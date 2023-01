Incendio ad Afragola: stufa in tilt nel box, morti cinque cani American Bully

Poco dopo la mezzanotte, in via Salicelle ad Afragola, l'incendio in un box dell'edificio isolato 19. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno provocato la morte di cinque cani American Bully.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che il rogo sia stato dovuto da una stufa lì presente. Le carcasse degli animali morti sono state rimosse da una ditta specializzata.

Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Casoria anche personale veterinario dell'Asl Napoli 2 Nord. Nessun danno agli altri edifici confinanti.