I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri ad Arzano per un principio di incendio che ha danneggiato il portone di un panificio in via Melito.

Le fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco, hanno procurato lievi danni. I carabinieri della tenenza di Arzano hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Al momento non si esclude l'ipotesi dolosa.