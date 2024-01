Incendio distrugge serre di fiori: paura a Torre del Greco

Serre per la coltivazione dei fiori a fuoco: paura nella parte periferica della città. Un incendio di vaste dimensioni è divampato in un'area agricola di via Giovanni XXIII, nota arteria che collega la parte delle pinetine a via Nazionale. Allertati poco prima delle 8 i vigili del fuoco del distaccamento di via Calastro, che hanno dovuto faticare non poco per raggiungere a piedi il luogo dove erano attive le fiamme, che hanno sprigionato un denso fumo nero anche a causa del materiale plastico bruciato visibile anche a notevole distanza. Sono serviti quasi 200 metri di tubi per arrivare all'area interessata: al termine delle procedure si è appurato che ad essere quasi completamente distrutta è stata una zona di almeno 700 metri quadrati.

Subito dopo lo conclusione dell'intervento, gli inquirenti hanno avviato le indagini per accertare le possibili cause: da ciò che si apprende, non sarebbero stati trovati inneschi che lascino pensare ad un'azione dolosa.

Al momento si propende dunque per cause accidentali.