Incendio Ecocart ad Arzano, aria irrespirabile fino a Casoria

«Siamo stati costretti a chiudere finestre e balconi, l'aria è iirrespirabile». Odore acre e fumo arrivano anche a Casoria, fino a piazza San Paolo, dove tutti in questi ore si stanno chiedendo cosa stia andando in fumo.

È la Ecocart, azienda specializzata nel trattamento di carta e cartone, che si trova nella zona industriale di Arzano, confinante con Casoria. I carabinieri della Compagnia di Casoria sono intervenuti questa mattina in via Giovanni Serrao, presso l’azienda EcoCart. L'incendio è partito nella notte.

In fiamme alcune balle di carta, nel piazzale antistante. Non ci sono feriti e le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. L’attività è ancora in corso. Indagini in corso per chiarire dinamica e la matrice evento.