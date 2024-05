La domenica a Giugliano ieri è iniziata con un tam tam su Whatsapp e sui social di utenti che inoltravano, sdegnati, l’ennesima foto di un rogo tossico. L’aria ieri tra Giugliano e dintorni è stata infestata da una maxi nube nera sprigionata da un incendio a ridosso della zona Asi di Giugliano-Qualiano. Ad andare in fiamme nell’area di Ponte Riccio, a guardare la nuvola di fumo, nera e densa, si presume siano state cataste di rifiuti che in zona è facile trovare a ogni angolo. L’incendio era visibile a diversi chilometri di distanza. Segnalazioni sono giunte dalla circumvallazione esterna, dal centro commerciale di via San Francesco a Patria, dal quartiere di Casacelle come dai comuni limitrofi.

APPROFONDIMENTI Giugliano in Campania, rogo tossico di copertoni Terra dei fuochi

continuano i controlli Terra dei fuochi, beccato

sversare amianto

L'aria avvelenata

In tanti purtroppo hanno visto ma soprattutto hanno respirato quanto sprigionato dal rogo. Dopo qualche ora l’incendio è stato domato ma non l’indignazione cittadina. Sui gruppi social della città sono stati numerosi i post di denuncia ma anche di rassegnazione. Il fenomeno dei roghi nel giuglianese non ha mai visto la parola fine. Ne vengono appiccati d’inverno come d’estate solo che nella bella stagione, di notte, balzano all’occhio e se ne registrano di più. C’è anche da registrare, però, che molti degli incendi non vengono più denunciati alle forze dell’ordine, neppure dagli attivisti, per senso di impotenza e arrendevolezza nei confronti del fenomeno che va avanti negli stessi luoghi e con le stesse modalità da oltre dieci anni. Uno scempio ambientale e sanitario che attanaglia l’area a Nord di Napoli e che viene perpetrato ai danni di una popolazione fatta di oltre 300mila persone.

«Sempre nello stesso posto e con gli stessi autori e nessuno fa nulla», scrive Vincenzo sui social commentando l’accaduto. Nicola avvisa: «Se sentite una puzza di bruciato, tranquilli: proviene dal solito posto». La zona di Ponte Riccio, costellata da tre campi rom, quello della Zona Asi, quello di Qualiano e quello in via Carrafiello, è oggetto di continui sversamenti di immondizia. La situazione più critica, però, è a ridosso di via Carrafiello. I rifiuti sono ormai divenuti tonnellate che di tanto in tanto si “trasformano” in fumo e fiamme tossiche, visto che ad andare a fuoco sono quasi sempre plastiche, pneumatici, ingombranti. Il risultato di una filiera criminale fatta di chi non smaltisce legalmente i propri scarti, che sia un’azienda o un privato, chi raccoglie e getta e chi infine appicca, bruciando anche le eventuali tracce degli sversamenti.

Il balletto delle responsabilità

Solo lo scorso primo maggio la città fu segnata da uno dei più eclatanti incendi tossici degli ultimi tempi. Lungo l’asse mediano in zona Lago Patria andarono in fiamme decine e decine di pneumatici accatastati lì da mesi. Prevedibile, purtroppo, che da un momento all’altro sarebbero finiti in fumo per mano dell’”eco-criminale” di turno. Mentre che gli ambientalisti segnalavano alle autorità la presenza di quelle cataste di immondizia di ogni genere, le istituzioni si sono perse in un bailamme di competenze e responsabilità. E così mentre tra Regione, Comune e Anas stabilivano chi doveva rimuovere la spazzatura, qualcuno ha agito prima appiccando l’incendio. Dopo il clamore che ha scatenato proprio quel rogo, al Comune si tenne un incontro con il Commissario ai roghi e le forze dell’ordine che assicurarono “maggiori controlli per risalire ai produttori di rifiuti”. E intanto che questi vengono individuati, in Terra dei fuochi si continua a respirare aria avvelenata.