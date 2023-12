Incendio in ospedale a Frattamaggiore, evacuato il pronto soccorso: donna ustionata e trasferita al Cardarelli

Frattamaggiore. Paura e terrore questa mattina nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, per un principio di incendio in una delle stanze del pronto soccorso adibito all’osservazione breve dei pazienti affetti dal COVID-19.

Una paziente di 67 anni di nazionalità Ucraina, sotto terapia con l’ossigeno, ha azionato un accendino per fumare una sigaretta. Le fiamme si sono levate altissime e hanno avvolto la malcapitata, immediatamente soccorsa dal personale sanitario, che in una manciata di minuti sono riusciti a spegnere gli abiti in fiamme la donna ha riportato ustione di secondo grado sul 40% del corpo, ed è stata immediatamente trasportata al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli.

La donna non corre pericolo di vita anche se le sue condizioni restano gravi. al momento di questo incidente, sul quale sono in corso indagini dei carabinieri della caserma di Frattamaggiore coordinati dalla procura di Napoli Nord, erano presenti nel pronto soccorso una decina di pazienti, i più gravi trasferiti d’urgenza presso gli ospedali vicini.sul posto anche i vigili del fuoco che hanno effettuato verifiche strutturali, al termine delle quali hanno dato il nullaosta i tecnici dell’Asl di iniziare i lavori di ripristino, riguardanti soprattutto lo stato dei filtri dell’impianto di distribuzione dell’ossigeno in tutti i reparti.