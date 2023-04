Somma Vesuviana, incendiata l'auto del padre di un ex consigliere comunale

La scorsa notte è avvenuto un incendio di un'auto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

Si tratta dell'auto di un 54enne del posto, padre di un ex consigliere comunale di Somma Vesuviana. L'auto è stata distrutta completamente. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Ponticelli intervenuti in via Carmine.

Danneggiato anche il portone di un locale vicino; al momento l'ipotesi più verosimile sull'origine dell'incendio è la natura accidentale.