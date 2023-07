Incendio a Torre del Greco: mezzo della protezione civile danneggiato dalle fiamme

Volontari di protezione civile «vittime» dell’incendio per il quale erano stati chiamati ad intervenire. È accaduto ieri pomeriggio nella zona di via Ruggiero, dove un rogo (le cui origini sono al vaglio degli inquirenti) ha bruciato un’area complessiva di quasi 10mila metri quadrati, nei boschi che si inerpicano tra i sentieri protetti del parco nazionale del Vesuvio.

Tra le associazioni chiamate ad intervenire, su segnalazione della polizia municipale, anche l’Irt, da decenni impegnata nelle attività di protezione civile, che è arrivata nella zona impervia e sterrata con un mezzo adibito a questo tipo di interventi. «Dopo circa 30 minuti di attività di spegnimento - spiegano i volontari - nel tentativo di allontanarci dal fuoco che a causa di un cambio di vento aveva accelerato, variando repentinamente la propria traiettoria, siamo stati raggiunti dalle fiamme nella parte anteriore del nostro mezzo».

Alla fine il furgone è risultato irrimediabilmente danneggiato, tanto che per rimuoverlo dall’area dove era in corso il rogo è stato necessario l’arrivo di un rimorchio, che l’ha poi portato in un deposito della periferia, dove i volontari, guidati dall’esperto Giovanni Accardo, si sono adoperati per spegnere le fiamme ancora vive presenti nella parte bassa del cofano anteriore.

Mentre l’incendio veniva circoscritto e domato, l’Irt non ha potuto fare altro che constatare i danni subiti dal mezzo, che per il momento resta in deposito in attesa dei necessari lavori di riparazione.