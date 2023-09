Torre del Greco: incendio di vaste dimensioni divampato a ridosso delle aree protette del Vesuvio

TORRE DEL GRECO. Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel tardo pomeriggio nella zona di via Fosso Bianco, a Cappella Bianchini, in un'area boschiva posta a ridosso del parco nazionale del Vesuvio e già in passato soggetta a roghi dolosi.

Le fiamme, alimentate anche dal vento, sono visibili da diversi punti della città e destano preoccupazione, anche in considerazione del fatto che col calare della sera non possono essere usati mezzi aerei.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile regionale, personale dello Sma Campania e le associazioni di volontariato del territorio, oltre a rappresentanti delle istituzioni regionale e comunale.

Fino a quando si è potuto lavorare con la luce del giorno, la sala operativa della protezione civile regionale ha consentito di supportare il lavoro da terra con il lancio di acqua effettuato da un elicottero.