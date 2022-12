Incidente aereo a Trapani, lutto cittadino a Cardito per il capitano Fabio Antonio Altruda

Cardito si ferma in segno di vicinanza al dolore dei familiari del capitano dell'Aeronautica Fabio Antonio Altruda. Domani, nel Santuario di San Biagio alle ore 15 e 30 la città darà l’ultimo saluto al 33enne. Il sindaco Giuseppe Cirillo ha proclamato il lutto cittadino: «Ho disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta negli edifici comunali; la chiusura di tutte le attività commerciali ed artigianali con l'abbassamento delle serrande dalle ore 15:30 alle 17.00; il divieto di qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata. Gli eventi natalizi programmati per la giornata di domenica saranno rinviati. A nome dell'amministrazione comunale esprimo nuovamente affetto e sincera vicinanza alla famiglia».

L’intera comunità è ancora sconvolta, l’ufficiale è ricordato da tutti: «Un ragazzo solare e sempre molto educato. Non mi sembra ancora vero. È tutto assurdo».

Anche Trapani ha voluto salutare il capitano Fabio Antonio Altruda. L’Aeronautica militare ha annunciato: «Questo pomeriggio, nella Cattedrale San Lorenzo di Trapani, l’ultimo saluto al pilota del 37° Stormo di Trapani prematuramente scomparso nel tragico incidente aereo del 13 dicembre vicino l’Aeroporto di Trapani, durante il rientro da una missione addestrativa».

Originario di Caserta, il pilota era cresciuto a Cardito con i genitori, Ferdinando e Marilena, e il fratello Alessandro. Giovanissimo aveva lasciato il Comune della provincia napoletana per frequentare la Scuola della Nunziatella.

L’Areonautica militare aveva reso noto, dopo il ritrovamento del corpo senza vita del pilota: «L’impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa 5 miglia a sud est della base aerea siciliana. La notizia è stata comunicata ai genitori del giovane Ufficiale, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell'intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell'ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di specialisti della Forza Armata che stanno continuando ad operare per mettere in sicurezza e circoscrive l'area dell’impatto. Sull'accaduto la Forza Armata avvierà già nelle prossime ore un'inchiesta di sicurezza del volo».