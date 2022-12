Catamarano da offshore si ribalta in mare al largo di Bacoli: morto 35enne

Bacoli. Tragedia questa mattina al largo del porto di Baia dove un catamarano offshore si è ribaltato: nell’incidente ha perso la vita Pasquale Corsaro, 35 anni, meccanico originario di Pozzuoli e un’altra persona è rimasta ferita.

I due erano impegnati per conto di un cantiere nautico e stavano provando il natante che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato ad alta velocità. Alla scena hanno assistito numerose persone che in mattinata si trovavano sul porticciolo di Baia, mentre in mare un’imbarcazione privata ha prestato i primi soccorsi e lanciato l’sos alla Guardia Costiera.

Per il 35enne non vi è stato nulla da fare: la salma è stata sequestrata dal pm di turno che ha disposto l’autopsia per stabilire le esatte cause che hanno portato al decesso.

Lievemente ferito invece un altro giovane che dopo i primi soccorsi è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Recuperato e sequestrato il catamarano sul quale saranno effettuati i rilievi del caso. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto di Pozzuoli.