Incidente sulla statale Sorrentina: circolazione in tilt, chiusa la galleria di Pozzano

Maxi incidente che coinvolge sette auto, chiusa la galleria di Pozzano.

Lungo la Statale Sorrentina, poco dopo le sette del mattino, all'interno della galleria che unisce il comune di Vico Equense con Castellammare, per cause ancora da accertare, 7 vetture sono state coinvolte in un incidente a catena. Al momento una sola persona sarebbe ferita ed è stata trasportata in ospedale.

La circolazione è bloccata in entrambe le direzioni, le auto che provengono e vanno verso la penisola sono costrette a passare per il centro di Vico Equense e lungo la statale che costeggia il mare. Già si registrano lunghe code e difficoltà per gli automobilisti