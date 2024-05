Incidente stradale la scorsa notte a Qualiano: in via Santa Maria a Cubito un 56enne avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è stato portato al pronto soccorso del San Giuliano ed è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica.