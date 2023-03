Francesco Cataldo aveva 27 anni ed era un tipo riservato, chi lo conosceva racconta che sorrideva poco, tanto che sui social non si trova quasi niente di suo: situazione rara tra i giovani della sua generazione. Una grande passione dello sport, abitava nella frazione di Forchia di Cervino, piccolissimo comune della Valle di Sessuola, al confine con Durazzano. I genitori si erano trasferiti lì alla fine degli anni Novanta, e avevano deciso di aprire una palestra nella frazione di Messercola vicino a Maddaloni, dopo averne gestita una a Napoli quando erano solamente due ragazzi.

Ma Francesco, a Cervino, ci andava solo a dormire. Usciva la mattina presto e trascorreva le sue giornate lontano da casa, spesso si appoggiava da qualche parente per il pranzo o addirittura per trascorrere qualche giorno. Faceva lavori saltuari, ma sempre nel mondo del fitness; gli amici, con cui trascorreva soprattutto le serate dei fine settimana, erano quelli dei tempi della scuola, che aveva frequentato a Napoli visto che i nonni e gli zii abitano lì. E, da una di quelle serate, come spesso capitava trascorse in un locale della zona vesuviana e trascinate fino all’alba, stava rientrando ieri mattina verso le 5, quando è rimasto coinvolto nel maxitamponamento lungo la strada statale 162. Uno scontro violentissimo, che non gli ha lasciato scampo. Qualche minuto prima dell’incidente, aveva lasciato la fidanzata alla stazione ferroviaria perché doveva prendere il treno, e poi si era rimesso subito alla guida per tornare a casa dove ad aspettarlo c’erano i suoi genitori. I carabinieri del Nucleo Investigativo-Sezione rilievi del gruppo di Castello di Cisterna, che sono immediatamente intervenuti per prestare soccorso e per i rilievi del caso, hanno dovuto tramite i colleghi della stazione di Santa Maria a Vico mettersi in contatto con la madre e il padre del 27enne.

Non è stato semplice arrivare al nome di Francesco. Nell’impatto violento, era andato semidistrutto il portafogli dentro cui il giovane conservava il documento di riconoscimento. Cervino si è svegliata, ieri mattina, con un lutto che segnerà le prossime giornate, fino al funerale di Francesco che si terrà dopo il rilascio della salma che si trova presso il Secondo Policlinico di Napoli per essere sottoposta ad autopsia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La notizia del decesso è immediatamente circolata nel comune, che conta appena cinquemila abitanti. Il sindacoma anche tutti gli amministratori comunali hanno trascorso l’intera mattinata a occuparsi del triste destino del 27enne. Qualcuno addirittura si è recato a casa dei genitori ma ha trovato tutto chiuso. «Non conoscevo Francesco – ha detto il primo cittadino - ho provato a capire chi fosse ma sinceramente penso di non averlo mai visto. Mi hanno detto che frequentava poco la nostra comunità e anche i genitori sono persone molto riservate. Hanno poche amicizie qui sul territorio, tranne quelle legate sempre alla loro attività lavorativa. In questo momento così triste, sono vicino alla famiglia, e in particolare alla madre e al padre. Da genitore dico che il dolore della morte di un figlio non è umanamente accettabile. Francesco era figlio anche della nostra terra nonostante non fosse originario di Cervino. Per questo l’intera cittadina è a lutto».