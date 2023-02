Fa colazione, si prepara e come ogni mattina sale in sella al suo scooter Kymco 50 per andare a scuola. È in ritardo: la campanella della prima ora è già suonata. Ma cerca di recuperare qualche minuto andando un po' più veloce. Dalla frazione collinare di Ticciano percorre le prime curve per dirigersi verso il centro, lungo via Raffaele Bosco. Poco prima di Fornacelle, però, qualcosa va storto.



La strada è ghiacciata e non è facile gestire il motorino. Perde il controllo dello scooter, si schianta contro il muro e sbatte la faccia sul cordolo di pietra viva per lo scorrimento delle acque, a margine della carreggiata. Finisce al suolo senza vita, mentre il motorino balza più avanti, di 40 metri circa. È la tragica storia di Stefano Celentano, 17enne di Vico Equense, che ieri, alle 9 circa, ha perso la vita a causa di un fatale incidente con il motorino.

APPROFONDIMENTI Napoli, parcheggiatori più cari: un «extra» per la foto turistica Eboli, automobilista aggredito da un motociclista dopo incidente

Il giovane è morto sul colpo. A nulla sono servite le cure dei sanitari del 118. È scattata l'inchiesta dei vigili urbani che ieri mattina sono giunti nella frazione di Fornacelle per chiarire la dinamica della vicenda. La strada per diverse ore è stata chiusa al transito veicolare per gli accertamenti della polizia municipale e della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Da una prima ricostruzione risulta che il ragazzino andasse oltre il limite di 30 km consentito su quel tratto stradale. Lo scooter è stato ritrovato a 40 metri dal luogo dell'impatto. Sicuramente è stato fatale il ghiaccio sul manto stradale.

Ma va sottolineato che anche le condizioni della strada non sono delle migliori. Il 17enne era residente a Ticciano. La tragedia è avvenuta a pochi giorni dalla sua cresima. «Siamo profondamente addolorati e sconvolti per la notizia della scomparsa di Stefano, giovane originario di Ticciano, che ha ricevuto pochi giorni fa il Sacramento della Cresima presso la parrocchia di Sant'Antonino Abate in Arola», il messaggio dell'Arcidiocesi Sorrento-Castellammare.