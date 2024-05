San Giuseppe Vesuviano, folla di giovani per l'ultimo saluto ad Arcangelo

Un corteo di oltre 800 ragazzi e ragazzi per portare l’ultimo saluto ad Arcangelo Riposo, il diciassettenne che mercoledì scorso ha perso la vita a San Giuseppe Vesuviano, in via Croce Rossa, in seguito alla caduta dal suo scooter.

È accaduto in occasione dei funerali del giovanissimo studente, che si sono svolti nel pomeriggio presso il Santuario di San Giuseppe, in piazza Garibaldi.

Tanta partecipazione, ma anche tanta commozione, con le lacrime degli amici, i compagni di scuola, ma anche di chi non aveva mai conosciuto Arcangelo eppure ha voluto portargli l’ultimo saluto. Arcangelo studiava al liceo Diaz di Ottaviano ed era un aspirante attore di teatro. In mattinata, su disposizione del pm Patrizia Mucciacito, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è stata effettuata la perizia cinematica, che serve a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Presente il tecnico nominato dalla Procura, i carabinieri, la polizia municipale, i legali della famiglia di Arcangelo Riposo e quelli della conducente di una vettura che potrebbe essere stata coinvolta nell’incidente.

Acquisite anche le telecamere presenti su via Croce Rossa