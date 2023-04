Incontra un cane: a Torre del Greco si punta all'adozione degli ospiti del canile

«Incontra un cane». È questo lo slogan scelto per presentare l'iniziativa di domani, organizzato dal canile Pineta Dog e promosso dall'amministrazione comunale del sindaco Giovanni Palomba e dall'assessorato al Benessere animale, guidato da Annarita Ottaviano.

Sarà infatti un'occasione per i cittadini di conoscere direttamente gli oltre cinquanta amici a quattro zampe cani di Torre del Greco attualmente ospiti del canile, informarsi riguardo le loro condizioni e ricevere tutte le più utili informazioni relative alla loro possibile adozione. Diversi per età, razza e taglia, gli oltre cinquanta cani possono essere presi in affidamento.

«Il grado di civiltà di una comunità - spiega l'assessore Ottaviano - si legge e si comprende anche dal rispetto che si riconosce agli animali che popolano quel determinato territorio, attraverso il riconoscimento di azioni e linee concrete che tutelino i diritti dei nostri amici a quattro zampe».

L' iniziativa è in programma domani in piazza Santa Croce, dalle 9 alle 13.