Traffico tra Giugliano e Melito: chiusa via Colonne per un guasto idrico

Un raggio di circa 3 chilometri completamente bloccato dal traffico. Automobilisti in coda per ore per percorrere pochi metri. E’ quanto sta accadendo stamane nella zona di via Colonne tra Giugliano e Melito a causa della chiusura del tratto di strada a ridosso delle Colonne a seguito di un guasto idrico. Via Colonne, via Gioberti, via delle Camelie, via Aporti e via Appia sono un unico cordone di auto bloccate già da diverse ore.

La zona, però, è già interessata da lavori sul sistema fognario da parte di Eav che vanno avanti da circa un anno e quindi già soffre sotto il profilo della viabilità. Stamane, però, il guasto di una condotta idrica ha costretto a chiudere anche quel piccolo tratto che consente da Melito e Sant’Antimo di raggiungere Giugliano. E così, senza nessun preavviso, automobilisti, residenti e commercianti si sono ritrovati in un maxi ingorgo infernale. Ingorgo su cui già pesa la chiusura dell’asse mediano dopo il furto di guard rail. Gli operai erano a lavoro per ripristinare il danno di via Colonne. Si spera che in giornata la strada riapra al traffico.