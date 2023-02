Ingombranti in strada, raffica di sanzioni

Rifiuti ingombranti lungo le strade di Calvizzano, scattano le sanzioni.

Il comando di polizia municipale è riuscito a risalire all'identità degli uomini che, in via San Pietro e in via Vittorio Emanuele, hanno abbandonato rifiuti ingombranti nei pressi dei cassonetti per la raccolta differenziata.

Immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza. Cinque le persone già sanzionate.

In totale le sanzioni ammontano a più di 1500 euro. Sono in corso di accertamento ulteriori indagini per risalire a un sesto incivile, arrivato in zona a bordo di un veicolo. "Continuiamo a disprezzare coloro che imbrattano e inquinano il nostro territorio - spiega il sindaco Giacomo Pirozzi - non possiamo più tollerare comportamenti simili e per questo con il nuovo sistema di telecamere intelligenti riusciamo ad acciuffare malfattori e incivili".