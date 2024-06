È entrato in chiesa domenica mattina, a messa appena terminata, e si è diretto verso don Maurizio Patriciello che salutava i fedeli. All’occhio attento degli uomini della scorta non è sfuggita la presenza di quell’uomo, suocero del boss di camorra del Parco Verde, al quale improvvisamente è caduto un oggetto che impugnava: un coltello.

L’uomo - Vittorio De Luca, 74 anni - è stato subito bloccato e disarmato: ma dietro il suo gesto torna ad allungarsi l’ombra lunga della camorra che nel sacerdote-coraggio di Caivano vede da sempre un nemico. L’anziano è stato denunciato e nei suoi confronti è stato emesso un avviso orale. Quando ieri la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo ha reso noto l’episodio, tra i primi a esprimere solidarietà a don Maurizio è stata Giorgia Meloni: «A don Patriciello la mia totale solidarietà e vicinanza per l’ennesimo atto di intimidazione, fortunatamente sventato dalle forze dell'ordine - ha scritto su X la premier - Il suo lavoro per portare legalità e speranza a un territorio martoriato dalla criminalità avrà sempre il sostegno del Governo e mio personale. Siamo tutti con te!».

La paura

Ma torniamo a domenica mattina. L’uomo armato è un nome noto al Parco Verde ma anche alle forze dell’ordine. Vittorio De Luca - suocero del boss Domenico Ciccarelli - viene indicato come un soggetto affetto da uno stato psicologico precario, circostanza che rende ancora più inquietante l’ingresso in chiesa armato. L’anziano già in passato sarebbe stato protagonista di gesti simili, e secondo un’informativa di polizia giudiziaria, sarebbe il committente della stampa di alcuni manifesti contro il sacerdote della chiesa di San Paolo Apostolo, fatti affiggere tempo fa.

Il suo tentativo di raggiungere don Maurizio, che stringeva mani ai fedeli e abbracciava i bambini, è stato sventato dalla scorta della quale il parroco dispone proprio perché già finito più volte nel mirino della malavita locale per il suo impegno di promozione della legalità nel quartiere difficile del Parco Verde di Caivano. Il punto più drammatico delle minacce dei clan venne raggiunto nel 2022, quando ignoti fecero esplodere una bomba artigianale proprio all’ingresso della chiesa di San Paolo Apostolo: un gesto rabbioso, reazione probabilmente seguita ad una dura omelia pronunciata dal sacerdote con parole nette di condanna per i camorristi: «Loro hanno bisogno del silenzio omertoso dei cittadini più del pane. Odiano la libertà. Tiranneggiano il nostro popolo. Lo vogliono condannare a morte».

Le reazioni

L’episodio di domenica in chiesa non ha lasciato indifferente la politica. Oltre alla presidente del Consiglio, molte le dichiarazioni di vicinanza al prete-coraggio espresse da esponenti del governo. A cominciare dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha definito don Maurizio «un eroe dei nostri tempi, una persona che opera quotidianamente accanto agli emarginati e ai più deboli: tutti abbiamo il compito di proteggerlo e aiutarlo nella sua attività costante contro l’illegalità diffusa e la criminalità in un territorio in cui il governo è impegnato in un’operazione di risanamento ambientale e culturale mai avviata nel passato». Per la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, «ciò che don Maurizio sta portando avanti è fondamentale per strappare quelle terre alla criminalità organizzata e noi saremo sempre al suo fianco in questa battaglia per la giustizia e la libertà»; messaggi di incoraggiamento sono giunti anche dai ministri Crosetto («un grande abbraccio a don Maurizio»), Santanchè («questo governo non ti lascerà mai solo»), Ciriani («totale solidarietà, sempre al suo fianco»), Lollobrigida («il suo impegno e la sua dedizione per la comunità sono un faro di speranza e di giustizia per molti»). Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana: «Grazie per il suo impegno a favore della legalità e per il coraggio che dimostra ogni giorno. Siamo al suo fianco».

«Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà a don Maurizio Patriciello - ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi - vittima di un grave episodio di intimidazione ad opera di un soggetto vicino alla criminalità organizzata. La fondamentale battaglia di legalità che il sacerdote da anni porta avanti con coraggio e sacrificio a Caivano, per costruire un futuro migliore in un territorio così complesso, vedrà sempre tutte le istituzioni al suo fianco. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento agli operatori delle forze dell’ordine per il loro tempestivo intervento». Parole, quelle del titolare del Viminale, alle quali fanno eco quelle del prefetto di Napoli, Michele Di Bari: «È una situazione delicata che sto seguendo minuto dopo minuto - spiega - La sera stessa di domenica ero da don Maurizio. Noi lì siamo nel diritto di dire che Caivano ormai, anche dagli indici di delittuosità che abbiamo, è un territorio che è frequentato soprattutto dalle forze di polizia. Certamente l’episodio che è accaduto ci impone una riflessione sulla sicurezza di questa persona impegnatissima, non a caso personalmente gli sono vicino quasi tutti i giorni». Ora non si esclude anche un rafforzamento della scorta al parroco: «In questi casi - ha concluso il prefetto di Napoli - c’è sempre una sensibilità».