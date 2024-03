Ischia, al via l'abbattimento di tre immobili abusivi

Ha preso il via stamane la demolizione ad Ischia di tre abitazioni, nella zona di via Quercia.

Si tratta di un immobile in cui vivevano tre nuclei familiari, per il quale la Procura della Repubblica di Napoli ha disposto l'abbattimento e che era stato sgomberato nei giorni scorsi dai suoi nove occupanti che hanno provveduto a portare via i mobili ed oggetti personali, come intimato dal tribunale.

Nelle scorse settimane la figlia del proprietario di una delle abitazioni da demolire (risultate abusive al termine di un lungo e complesso iter giudiziario) aveva lanciato un appello pubblico al comune di Ischia ed alle istituzioni chiedendo un aiuto per trovare una nuova casa:

«Mi chiedo quale giustizia, quale logica ci sia nel voler togliere la casa di una vita a tre diverse famiglie con tre bambini» aveva scritto Annalucia Scotto di Clemente che ha chiesto a nome di tutti le persona che vivevano nelle abitazioni destinati ad essere abbattute un intervento concreto per reperire abitazioni da prendere in fitto, cosa non facile in una località come l'isola verde dove la maggioranza dei fitti sono a carattere stagionale e destinati ai turisti mentre quelli residenziali sono limitati e non sufficienti a coprire la domanda attuale.