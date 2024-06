Un fabbricato di 50 metri quadrati in un fondo agricolo, che in passato avrebbe ospitato un ristorante, costruito senza alcun permesso e in piena zona sismica sull'isola di Ischia. Ad essere denunciato a piede libero alla Procura di Napoli è stato l'assessore comunale di Forio, Gaetano Savio, a cui il sindaco Stani Verde aveva ritirato poche ore prima le deleghe a sentieristica, agricoltura, problematiche di quartiere e valorizzazione delle tradizioni, nell'ambito di un rimpasto politico.

«Il manufatto – precisa l'avvocato Cristiano Rossetti, che assiste l'assessore Savio – ricade nella proprietà di un familiare e non è di recente fattura, ma risalente nel tempo. Su questa vicenda il mio assistito è tranquillo e si rimette alle valutazioni dell'autorità giudiziaria».

L'abusivismo edilizio sull'isola di Ischia è un tema tristemente ricorrente: i danni del terremoto del 2017 e dell'alluvione del 2022, che hanno devastato Casamicciola Terme con diverse vittime, sono cicatrici ancora aperte che hanno portato un'attenzione massima sui controlli proprio sul tema della lotta al mattone selvaggio, piaga di un territorio stretto tra mille vincoli e fragilità. Controlli precisi e puntuali, che anche la Prefettura di Napoli aveva chiesto di intensificare sull'intero territorio isolano.

In questa ottica, i carabinieri della compagnia di Ischia e della stazione di Forio hanno messo in campo una vera e propria task-force antiabusivismo insieme al personale dell'Ufficio Tecnico comunale, in parte rispondendo anche ad alcuni esposti che girano da settimane sull'isola verde e che hanno avvelenato anche l'ultima campagna elettorale in zona. Una serie di verifiche sono state effettuate a tappeto e, in poche ore, hanno portato a tre denunce proprio per reati legati alle costruzioni irregolari e alle violazioni dei vincoli in un territorio che resta comunque inserito tra le isole flegree di origine chiaramente vulcanica.

Tra i denunciati figura anche Nino Savio, 55enne di Forio, assessore in carica con diverse deleghe legate al territorio. Accanto alla sua abitazione in via Mortola, i carabinieri hanno rilevato la costruzione di una struttura abusiva di circa 50 metri quadrati. L'area dove è stato riscontrato l’abuso edilizio è regolamentata da vincoli sismici e paesaggistici, dunque c'è divieto assoluto di nuove costruzioni. Secondo la sua versione, però, si tratterebbe di una struttura rustica, costruita con pietra locale sfruttando un muro perimetrale e ricoperta con una tettoia in legno.

Veleni e denunce

Una sorta di locale attrezzato, che in passato aveva ospitato anche un ristorante, con tanto di attrezzature all'interno eci tiene a precisare l'assessore tramite il suo legale, che sottolinea come non ci fossero lavori in corso.

Inoltre, secondo quanto emerso da alcune denunce presentate nelle scorse settimane, il locale sarebbe già da tempo destinatario di un ordine di abbattimento mai eseguito, che potrebbe aver portato anche a presunte incompatibilità di Savio con il suo incarico politico. Veleni e denunce che sarebbero ora anche al vaglio della Prefettura di Napoli. Ma l'abusivismo edilizio sull’isola è una piaga contro la quale i carabinieri della compagnia di Ischia investono enorme impegno.

Durante gli stessi controlli mirati, i militari della stazione di Forio hanno denunciato anche altre due persone per aver costruito un muro perimetrale di circa 22 metri. Si tratta del proprietario di un’abitazione in via Palummera e del geometra responsabile dei lavori. La struttura, poi sequestrata, è stata realizzata senza alcuna autorizzazione, in un’area sottoposta a vincoli paesaggistico, sismico e ambientale.



La storia

Un territorio delicato, quello dell'intera isola di Ischia, che da sempre convive con il rischio idrogeologico e i terremoti. L'ultimo, di magnitudo 3,9 con epicentro molto superficiale, sconquassò Casamicciola la sera del 21 agosto 2017, uccidendo due persone nei crolli di alcune abitazioni e causando 42 feriti. Nel corso delle verifiche, si scoprì che parte di un edificio crollato era stata realizzata abusivamente, in un territorio – quello di Ischia – che conta oltre 600 case abusive colpite da ordinanza definitiva di abbattimento.

Il tema del mattone selvaggio è tornato triste attualità la mattina del 26 novembre 2022, quando un'alluvione provocò altri 12 morti e 5 feriti, con 462 persone sfollate e 40 abitazioni colpite. Alcune di quelle travolte dalla colata di fango e detriti che si riversò in mare trascinando tutto con sé erano abusive. Guardando sempre ai numeri, sono 27mila le pratiche di condono presentate dagli abitanti in occasione delle tre leggi nazionali di sanatoria: 8.530 istanze solo a Forio, dove l'abusivismo edilizio è più di un semplice problema.