Spicca il volo il turismo a cinque stelle e non si arresta il trend positivo per l’isola d’Ischia, sempre più in grado di attrarre una clientela internazionale, esigente e di alto livello. E si moltiplicano le iniziative imprenditoriali che puntano a offrire servizi sempre più qualificati e in grado di elevare gli attuali standard di accoglienza. Non solo alberghi e residence che puntano a salire di livello, la voglia di puntare in alto è cresciuta anche nel settore della ristorazione, come testimonia il fatto che due eccellenze ischitane come lo chef stellato Nino Di Costanzo assieme ad uno dei pizzaioli più premiati d’Italia, Ivano Veccia, hanno unito le loro forze per aprire altri locali sull’isola e dare vita a un brand sempre più indirizzato ad offrire una ristorazione di grande qualità.

APPROFONDIMENTI La Parietti e Adami, weekend a Sant'Angelo Napoli, il turismo è oro vale 1,46 miliardi di euro Ischia, la pulizia della spiaggia della Chiaia

«La cucina di grande qualità, in grado di proporre il meglio della tradizione e della innovazione e della sostenibilità, è ciò a cui ambisce la clientela di lusso ed è uno status symbol fra i più ricercati» sentenzia lo chef Di Costanzo. E di luoghi del buon gusto ce ne sono davvero tanti e gettonatissimi. «A Ischia - dice il master chef - arrivano dalle altre perle turistiche del Golfo di Napoli con yacht, motoscafi e non di rado anche con elicotteri per degustare vini pregiatissimi provenienti dalle nostre collezioni e godere di sapori eccelsi». Non sono comunque tutte rose e fiori per quanto riguarda Ischia, perchè la tendenza che si è consolidata da alcuni anni a questa parte mostra all’opposto un drastico calo di interesse da parte della massa dei vacanzieri di fascia media, e questo costituisce un grosso problema per quello che da sempre è uno fra i più importanti mercati turistici campani.

La tendenza

A modo suo dunque, l’isola è attraversata da un singolare «bradisismo» che non ha niente a che vedere con quello di natura sismica, ma che si riflette invece sull’andamento delle stagioni turistiche, quando oramai in maniera ciclica si registrano incrementi nella fascia del lusso e il contemporaneo decadimento della domanda per le strutture dalle quattro stelle in giù, salvo restando che successivamente si assiste ad un fenomeno completamente inverso.

Chi festeggia nonostante i venti di crisi, a brindare al successo anche quest’anno è sicuramente il management della Pellicano Hotels, che con il Mezzatorre Resort, dal giorno dell’apertura e fino a quello della chiusura prevista a ottobre, sventola con legittimo orgoglio percentuali di prenotazioni da tutto esaurito nella bella struttura che si affaccia sulla baia di San Montano e che era stata presa in gestione nel 2018 dal gruppo che fa capo alla famiglia Sciò. Una corsa inarrestabile quella degli Sciò e della Pellicano, che è impresa turistica fra le poche ad Ischia ed in Italia, in grado di vantare un portfolio di clienti assai importante a livello internazionale ed al tempo stesso si dimostra essere holding in grado di muoversi con molta agilità sul mercato mondiale, mettendo in campo ogni volta partnership fra le più prestigiose.

A beneficiare di questo valore aggiunto per Ischia, sono naturalmente anche tutte le altre strutture a cinque stelle, le uniche che sembrano riuscire a reggere i contraccolpi della crisi. Non è solo una questione di prezzi infatti, perchè come si diceva anche certe offerte «stracciate» (in maggio le promozioni per i gruppi in alcuni hotel a quattro stelle si sono ridotte persino a 40 euro al giorno con trattamento di mezza pensione) in molti casi non hanno trovato il gradimento.

«Tantissime strutture sono state costrette ad aprire solo a fine maggio. Non era mai accaduto, ma è chiaro che sono mancate le prenotazioni. Ed inoltre bisogna mettere sul conto - dice Saverio Presutti, storico tour operator ischitano - che aumenta il numero degli hotel che non apriranno proprio quest’anno perchè per problemi finanziari e fallimenti. Quindi con meno alberghi sul mercato e quindi meno concorrenza interna, non aumenterà il fatturato per le altre aziende turistiche che si collocano nella fascia media». A soffrire di più è l’indotto del turismo nazionale, mentre il dato confortante è che aumentano gli stranieri, soprattutto americani e francesi. «Ci sarà il tutto esaurito da metà giugno a tutto settembre, ma è chiaro che siamo assai lontani dai tempi in cui su quest’isola si lavorava bene per almeno nove mesi l’anno» conclude Presutti.