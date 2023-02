Ischia, arrestato a Serrara Fontana un 76enne per violenza sessuale

Stamattina gli agenti del commissariato di Ischia hanno arrestato, presso la sua abitazione in località Serrara Fontana, un 76enne napoletano, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso ieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - ufficio esecuzioni penali, poiché condannato alla pena di 5 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per il reato di violenza sessuale, commesso a Serrara Fontana nel 2009.