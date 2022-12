L'elemosiniere del Papa, il cardinale polacco Konrad Krajewski, oggi in visita all'isola di Ischia, si è soffermato in preghiera all'interno della Chiesa della Santissima Annunziata a Lacco Ameno, prostrandosi in ginocchio davanti alle salme di alcune vittime della recente alluvione, compresi alcuni bambini. Lo mostrano alcune foto diffuse dalla Sala stampa vaticana.