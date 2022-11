Ischia, la frana di Casamicciola in diretta: riprendono le ricerche, recuperato l'ottavo cadavere

Spalare il fango, non smettere di lavorare con mezzi escavatori e a mano, a seconda delle situazioni: in queste ore la priorità a Casamicciola è fare presto. Presto per mantenere accesa la speranza di poter salvare i cinque dispersi che ancora mancano all'appello dopo il ritrovamento di sette salme vittime dell'alluvione.

Seconda notte di dolore sull'isola ma anche di lavoro di soccorritori e volontari sia per la ricerca dei corpi ma anche per cercare di liberare case, alberghi, negozi, dalla muraglia di fango. Tempi brevi li chiedono anche i 230 sfollati, temono di non poter rientrare nelle loro abitazioni.