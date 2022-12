Ischia, continuano le ricerche per il ritrovamento dell’ultima donna dispersa

Le ricerche per il ritrovamento dell’ultima donna dispersa, la 31enne Mariateresa Arcamone, procedono in una sorta di stop & go a causa delle difficili condizioni metereologiche.

Le piogge che da questa mattina si stanno abbattendo a sprazzi su Ischia rendono infatti assai più pericoloso il lavoro dei vigili del fuoco. I soccorritori da questa mattina hanno ripreso a scavare nel fango nella zona di via Celario, ma quando le piogge diventano più abbondanti i vigili del fuoco devono interrompere le ricerche perché si corre il rischio che le perturbazioni possano scatenare nuove frane nella zona alta di Casamicciola.

Il commissario straordinario per l’emergenza, Giovanni Legnini, ha fatto il punto della situazione. Alle 12 si riunirà invece in prefettura il centro di coordinamento soccorso guidato dal prefetto Claudio Palomba per mettere a punto le evacuazioni temporanee di oltre mille persone che risiedono in case a rischio.