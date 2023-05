Terremoto Ischia, via ai controlli sui contributi per la ricostruzione

Piena trasparenza sui contributi pubblici per la ricostruzione post sisma ad Ischia sarà garantita grazie ad un protocollo d'intesa tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede centrale di Napoli ed il commissariato di governo per la ricostruzione post terremoto.

Grazie a questo accordo saranno effettuati controlli preventivi e verifiche a campione per accertare il corretto utilizzo dei contributi erogati sui progetti e sulle opere che hanno beneficiato dei finanziamenti pubblici a seguito dei danni determinati dal terremoto del 21 agosto 2017.

Il Provveditorato fornirà supporto sia tecnico che amministrativo nell'esecuzione delle verifiche a campione, che avverranno a cadenza mensile e i cui oneri sono a carico dello stesso commissario Legnini che ha voluto ringraziare il presidente Migliorino «per la disponibilità a collaborare e per il supporto tecnico che ci permetterà di rafforzare ulteriormente la rete dei controlli sul complesso lavoro per la ricostruzione di Ischia, che merita pieno rigore e correttezza».