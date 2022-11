Ischia, gli sfollati chiedono di rientrare nelle loro abitazioni ma De Luca dice no

Chiedono di rientrare nelle loro abitazioni, almeno per recuperare qualche abito, che a causa dell'alluvione di ieri mattina hanno dovuto lasciare le loro case. Gli sfollati sono stati sistemati un albergo della zona ma in molti, almeno per oggi, hanno trovato accoglienza in casa di amici e parenti.

«Abbiamo il problema di 170 sfollati che dobbiamo sistemare perché è inimmaginabile il ritorno nelle situazioni precedenti, sia perché molte abitazioni sono demolite, sia perché la situazione idrogeologica è quella che è», ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando della situazione di Casamicciola sull'isola d'Ischia nel corso di un collegamento con Rainews24.