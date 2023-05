Controllo del territorio a Ischia: marocchino esibisce una denuncia rubata

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Ischia. Nel corso dell’attività sono state identificate 114 persone, controllati 48 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate due violazioni del Codice della Strada per guida contromano e per guida senza patente.

Ancora, gli operatori hanno denunciato un quarantanovenne ischitano con precedenti di polizia poiché inottemperante al provvedimento Dacur (divieto di accesso ai pubblici esercizi o di pubblico trattenimento) cui è sottoposto in quanto sorpreso all’interno di un pub isolano.

Infine, gli agenti hanno denunciato un sessantaduenne marocchino per falso in atto pubblico in quanto, a seguito di un controllo da parte degli operatori, aveva esibito una denuncia di smarrimento di una patente di guida di cui lo stesso non era mai stato titolare, a quest’ultimo è stata contestata anche la violazione del Codice della Strada per guida senza patente.