Ischia, weekend di controlli: raffica di denunce e sanzioni

Ieri e sabato gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Ischia. Nel corso dell’attività sono state identificate 177 persone, controllati 40 veicoli e contestate 7 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo e mancanza della revisione periodica.

Ancora, sono state controllate 8 attività commerciali, di cui una sanzionata amministrativamente per omessa comunicazione di ampliamento della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) commerciale per un deposito annesso all’attività commerciale principale e due per omessa esposizione di cartellonistica idonea.

Infine, gli operatori hanno denunciato il titolare di una struttura ricettiva per omessa comunicazione degli alloggiati e lo hanno, altresì, sanzionato amministrativamente poiché sprovvisto di S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) per l’attività di struttura ricettiva; pertanto sono state elevate sanzioni per un ammontare di circa 10.000 euro.