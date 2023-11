Nuovi tesori archeologici e meraviglie dell'antichità attendono di essere riportati alla luce a Lacco Ameno, dove sul sito di epoca greca e dopo un lungo intervallo durato quasi 50 anni in questi giorni sono ripresi i lavori di scavo. A distanza di mezzo secolo dunque, gli studiosi ed i ricercatori della Soprintendenza sono tornati sull'area archeologica cosiddetta di «Mazzola» alla collina di Mezzavia, che come ricorda il sindaco Giacomo Pascale, «venne indagata per la prima volta negli anni sessanta del Novecento dall'archeologo tedesco George Buchner». Ed è grazie ad un finanziamento del ministero della Cultura (di tre settimane prima la visita ufficiale del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al museo archeologico di Villa Arbusto) che le operazioni legate ai nuovi scavi, consentiranno di approfondire ulteriormente le conoscenze su quello che era il sito dei marinai greci dell'antica Pithekoussai (il nome antico di Ischia derivante dal greco "pihos" e cioè vaso) e di risistemare l'area attraverso interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

APPROFONDIMENTI Prove di evacuazione in ospedale, dopo il Maresca c'è Boscotrecase Condotte e cavi sul Faito, ira Wwf: alberi a rischio «No ai licenziamenti»: tensioni all'Ipercoop

I lavori saranno effettuati sotto la supervisione diretta dalla funzionaria archeologa, la professoressa Maria Luisa Tardugno, e sono finalizzati - dopo circa tre millenni - a riportare alla luce reperti ed evidenze, costituite soprattutto da strutture databili a partire dall'VIII sec. a.C., e che sono riferibili ad un agglomerato «metallurgico», come dimostrerebbero le varie tipologie di oggetti rinvenuti.

L'isola, posta in posizione geografica considerata «strategica» (perchè crocevia marittimo intermedio con l'isola d'Elba ed i suoi giacimenti di ferro e metalli) dai greci operanti nel Mediterraneo occidentale già verso la fine IX secolo A.C., divenne una delle prime colonie ad essere fondata lungo la penisola italica. I coloni si stabilirono lungo la costa a ovest dell'isola, specialmente dopo che nell'VIII secolo a.c. una grossa frana di fango argilloso si staccòche era situato nella zona della ScannellaAl riparo della più sicura baia di San Montano a Lacco Ameno, i greci stabilirono la loro nuova base navale. I villaggi dei coloni a terra si occupavano di lavorare e fornire attrezzi e armi in ferro e produrre le anfore di argilla cotta nei forni necessarie al trasporto delle derrate alimentari occorrenti alle navi che facevano a quei tempi la spola fra l'Elba e la madrepatria per trasportare i preziosi carichi dei metalli ferrosi estratti dal sottosuolo.

Mezzo secolo fa gli scavi condotti sotto la direzione di Buchner portarono alla luce una necropoli e ciò che restava di un villaggio, assieme a una grande quantità di manufatti dell'epoca ed anche alcune preziose rarità fra cui il reperto archeologico più importante al mondo: la famosa coppa di Nestore, primo esempio in assoluto di terracotta riportante disegni e una scritta in greco antico.

Il ritrovamento della coppa di Nestore negli anni 50 fece molto clamore e il reperto rimase in esposizione a lungo nei più famosi musei del mondo, fra cui il Louvre ed il British Museum, prima di fare ritorno a Lacco Ameno dove resta in esposizione in una della sale del complesso museale di Villa Arbusto, gestito dalla Sovrintendenza e dal ministero della Cultura. «La ripresa degli scavi testimonia - ha dichiarato il sindaco Giacomo Pascale - il forte interesse che i ricercatori hanno verso questo sito millenario, fra i crocevia importanti nella storia dell'antichità classica. Al tempo stesso, l'iniziativa intrapresa sotto l'egida del ministero della Cultura, costituisce un interessante spunto di interesse e di promozione del turismo culturale sul nostro territorio e per l'isola d'Ischia».