Ischia choc, un 46enne e un 66enne trovati morti in casa: «Decessi per cause naturali»

Due persone sono state trovate morte ieri a Casamicciola, sull'isola d'Ischia, nelle loro rispettive abitazioni. In entrambi i casi si tratta di decessi per cause naturali. Il primo decesso, di un 46enne di nazionalità albanese, è stato scoperto dai Carabinieri intorno alle 18.30 di ieri, martedì 24 gennaio. I militari non hanno notato segni di violenza o effrazione alle porte. La salma è stata affidata ai familiari.

A distanza di circa mezz'ora è stato scoperto il secondo decesso, di un uomo di 66 anni. I militari sono intervenuti a seguito della richiesta di un familiare che non riceveva risposta dall'uomo; entrati in casa, hanno trovato il 66enne senza vita, probabilmente morto da alcuni giorni. Anche in questo caso la morte è stata attribuita a cause naturali, non è stata disposta l'autopsia e la salma è stata affidata ai familiari.