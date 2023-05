Ischia e Forio: controlli stradali dei carabinieri con l'etilometro

Nei comuni di Ischia e Forio i carabinieri della compagnia locale hanno effettuato un servizio notturno a largo raggio nelle principali arterie stradali per il controllo della movida nelle località turistiche e per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza.

Durante le operazioni è stato denunciato un 52enne del posto. L’uomo, sotto effetto dell’alcool, a bordo del proprio scooter, in via Mazzella avrebbe provocato un incidente. Il tasso alcolemico nel sangue dell’uomo era pari a 1,60 G/L. Scooter e patente sono stati sequestrati.

Anche una 34enne di Forio è stata trovata, alla guida di una Smart, positiva all’alcool-test e la sua patente è stata ritirata. Infine, un 18enne di Casamicciola non ha superato l’esame dell’etilometro. In totale i carabinieri hanno identificato 75 persone e controllato 32 veicoli con 6 sanzioni al codice della strada.